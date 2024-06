CORDENONS - Un debito di pochi spiccioli sarebbe all’origine del pestaggio di un uomo di 48 anni invalido all’80 per cento e seguito da un amministratore di sostegno. La vicenda risale all’8 agosto del 2022 e ha come sfondo un complesso di case Ater che si trova a Cordenons. Ieri mattina, nell’udienza preliminare del gup Rodolfo Piccin, è stata valutata la posizione di Roberto Mior, 45enne del posto difeso dall’avvocato Luca Spinazzè. Il sostituto procuratore Andrea Del Missier gli ha contestato i reati di violazione di domicilio e lesioni pluriaggravate. Per entrambe le ipotesi di reato viene indicata anche la recidiva reiterata. L’uomo è stato rinviato a giudizio, sarà il dibattimento a fare chiarezza sulla vicenda. La parte offesa, tutelata dall’avvocato Laura Ferretti, si è costituita parte civile.



L’AGGRESSIONE

La vittima è una persona molto fragile e indifesa. Invalido, non è in grado di reagire se viene aggredito fisicamente. Quel giorno, poco dopo l’ora di pranzo, Mior chiese la restituzione di alcuni euro, forse una decina. Spintonò con forza il vicino di casa verso l’interno della sua abitazione facendolo cadere sul divano. Lo colpì ripetutamente con pugni e schiaffi alla testa e al torace. Sono stati momenti di grande paura per la vittima, che continuava a implorare l’aggressore di andarsene e non riusciva ad alzarsi dal divano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressione sarebbe durante una decina di minuti.



LE LESIONI

Il 48enne ha avuto bisogno di cure mediche. In ospedale gli è stata riscontrata la frattura di una costola e altre lesioni giudicate guaribili nell’arco di 20/30 giorni. Secondo la Procura, l’imputato avrebbe ostacolato la privata difesa di una persona che non era in grado di reagire. Gli è stata contestata anche la violenza con cui ha commesso l’aggressione. «Una vicenda tutta da ricostruire - ha commentato il difensore - Vedremo che cosa emergerà dall’istruttoria dibattimentale». Il processo comincerà il prossimo 26 settembre in Tribunale a Pordenone