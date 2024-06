Claudio Della Pietra muore stroncato da un malore mentre era in bici. Addio al segretario del Pd, aveva 75 anni

AZZANO - Partito democratico azzanese in lutto per la morte improvvisa del suo segretario, Claudio Della Pietra, 75 anni. Ieri nella tarda mattinata mentre stava rientrando in bicicletta in via Marconi, dopo aver trascorso la mattinata al banchetto elettorale in piazza Libertà ad Azzano Decimo, a pochi metri da casa ha avuto un malore e si è accasciato a terra. È stato immediatamente soccorso da una passante che ha chiamato i soccorsi.

Sul posto anche la Polizia locale che ha tentato un primo massaggio cardiaco, ed in seguito gli operatori dell’ambulanza accorsa sul posto. Ma per Della Pietra non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato così il segretario del Pd dal 2022, colonna portante del partito.



LA MATTINATA

Originario di Cinto Caomaggiore, progettista meccanico, lo ricordano i consiglieri comunali del Pd, Monica Padovan e Enrico Guin : «Attivo e collaboratore prezioso, sempre presente. Una persona con tante idee, perspicace. Lunedì mattina al mercato era arrivato poco dopo le 8 in bicicletta con il suo carrettino, con dentro gazebo e volantini per raccogliere le firme sulla legge di iniziativa popolare del salario minimo». Racconta Guin: «Ero passato anch’io a firmare. C’era anche Renata Bagatin, e altri esponenti del Pd locale. Lui aveva preparato tutto perfettamente, come era nel suo stile. Aveva raccolto oltre una trentina di firme. Siamo tutti increduli. Il partito azzanese esprime le più sentite condoglianze alla famiglia».



IL RICORDO

«Ci siamo salutati prima che andasse a casa - ricorda commossa Padovan -. Era contento della mattinata, aveva incontrato e parlato con tante persone. Era un uomo preciso e puntuale, un lavoratore, era una furia a livello di incontri, che lui organizzava sempre con entusiasmo anche contattando i circoli limitrofi. Domenica aveva fatto, percorrendo in biciletta il territorio, volantinaggio per le Europee. Le sue passioni erano l’orto, e qualche viaggio con la moglie Tamara. Ci mancherà questa figura importante». Anche il direttivo del Pd locale scrive sulla pagina ufficiale del Pd: «Con grande dolore, informiamo che è venuto a mancare il nostro segretario Claudio Della Pietra». Condoglianze dal consiglio comunale e dai Circoli pordenonesi. Dal circolo di Casarsa «le più sentite condoglianze dal circolo, alla famiglia e agli amici del circolo Pd di Azzano”; il Pd di Sacile parla di «vicinanza e affetto al direttivo e alla famiglia». Il segretario provinciale Fausto Tomasello: “La notizia ci ha colti impreparati e addolorati. Claudio era un amico e un compagno stimato e amato da tutti, un punto di riferimento importante per la nostra comunità. Il suo impegno, la sua dedizione e la sua passione per la politica e per i valori del Pd, saranno un ricordo indelebile per tutti noi. In questo momento di grande tristezza, l’intera comunità politica si stringe attorno alla famiglia a cuoi esprimiamo le nostre più sentite condoglianze». I funerali con ogni probabilità si terranno a metà settimana.