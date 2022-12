Promuovere la salute nei luoghi di lavoro: siglato accordo tra Confindustria Alto Adriatico e Regione

PORDENONE - Questa mattina, mercoledì 28 dicembre, nella sede di Confindustria Alto Adriatico è stato siglato l'accordo regionale Workplace Healt Promotion (Whp) Friuli Venezia Giulia, alla presenza del vicegovernatore Riccardo Riccardi e di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico. «I comportamenti corretti per raggiungere e mantenere il benessere psicofisico della comunità devono diventare patrimonio di tutti» ha sottolineato il vicegovernatore. «Questo protocollo, peraltro adottato di fatto già da alcune aziende del Friuli Venezia Giulia, con ottimi risultati, ha l'importante finalità di raggiungere i lavoratori, le loro famiglie, la loro cerchia di amici, favorendo la promozione degli stili di vita migliori da adottare per rimanere in salute - ha precisato Riccardi - Fondamentale l'alleanza tra le istituzioni per raggiungere questo importante obiettivo, in particolare in questo complesso periodo storico: alfabetizzazione, formazione, consapevolezza e aumento delle competenze in materia di salute sono responsabilità di tutti e vanno a beneficio di ognuno e dell'intero sistema».

«Il luogo di lavoro, insieme alle aule delle scuole, è spazio straordinario per trasmettere conoscenze e buone pratiche per mantenersi in salute, e per comprendere e divulgare le azioni migliori da adottare per sé stessi e per gli altri, come benefici che indubbiamente ricadono anche sul Sistema sanitario regionale» ha concluso il vicegovernatore con delega alla Salute. «Anche in questa situazione facciamo da apripista - ha commentato Agrusti - tante nostre aziende hanno già adottato specifiche iniziative che valorizzano gli addetti e la cultura della prevenzione, anche attraverso la dotazione di palestre interne alle loro aziende. La Territoriale ha ampiamente dimostrato, già dalla pandemia, il proprio impegno anche nella vastissima campagna vaccinale che ha contribuito ad allestire».