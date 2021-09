PORDENONE - Nuova importante commessa internazionale per il Gruppo Cimolai: stavolta l'azienda guidata dall'ingegner Luigi Cimolai realizzerà un importante opera in Belgio rinnovando una collaborazione ormai storica con l'archistar Santiago Calatrava.



L'APPALTO

Cimolai Architectural si è infatti aggiudicata i lavori per dieci milioni di euro per i rivestimenti metallici e vetrati della stazione di Mons in Belgio. La Cimolai...

