Accerchiato e rapinato dell'iPhone e della collanina d'oro in stazione: la gang bloccata in soli 16 minuti

VERONA - Cinque persone, quattro uomini e una donna, tutti di origine marocchina, sono state arrestate dagli agenti delle volanti della Questura di Verona con l'accusa di rapina pluriaggravata in concorso.

La vittima della rapina è un giovane di origini indiane, che è stato accerchiato e aggredito nel mentre si dirigeva ad un binario della stazione di Porta Nuova per salire su un treno, venendo rapinato di un iPhone 13 e di una collanina d'oro.

I poliziotti, nel giro di 16 minuti, grazie alle videocamere di sorveglianza, sono riusciti ad individuare la direzione di fuga dei rapinatori. Così sono stati bloccati un 22enne e un 24enne, uno dei due aveva in tasca un iPhone 13 e non è in grado di fornire ai poliziotti il codice di sblocco. Mentre entrambi sono stati portati in Questura per accertamenti, altre due volanti hanno intercettato tre complici, tra cui una ragazza che all'interno del portafoglio nascondeva la collanina strappata alla vittima della rapina. I cinque giovani così sono finiti tutti in manette.