«Chiudo il negozio che papà aprì proprio nel giorno in cui mamma Wilma mi metteva al mondo»

di Michelangelo Scarabellotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE -, il 14 maggio chiuderà la, lo(per la caccia prima e giocattoli poi) di via Gasparotto. Aperto il 17 marzo 1948 da, nel 1975 dopo la sua morte è passato nelle mani delMario e dagli inizi del 2000 allaCristina. Ad annunciarlo è lo stesso Mario Modolo assieme alla figlia, che comunque anticipa che l'attività cambierà soltanto veste. «Cessiamo la vendita del settore degli animali ma il nostro negozio di via Gasparotto non chiuderà i battenti. Da giugno proporremo un nuovo prodotto: quello dell'. Mi dispiace ma tutto evolve nel tempo e per noi è giunto il momento di cambiare. Non ci sarà più - sottolinea Mario con una voce velata da un'emozione che non cerca di nascondere - la storica insegna Zooavicola e. Settant'anni che io ho vissuto nel bene e nei momenti terribili di quel 1970, quando il più grande incendio che i sacilesi ricordino ha distrutto tutto, ma non la grande volontà di papà e mamma»...