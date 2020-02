​Escursionista si infortuna a casera Palussa: elitrasportata in ospedale

La squadra SAF del comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta questa mattina, 16 febbraio, per soccorrere un'escursionista infortunatasi a casera Palussa a quota 800m sopra l'abitato di Giais.



I vigili hanno raggiunto una donna in circa 10 minuti di cammino, collaborando con il personale medico appena giunto sul posto con l'elicottero sanitario. Successivamente la donna è stata elitrasportata all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni non sono state valutate gravi. Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco di Maniago.