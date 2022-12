CASARSA - Dalle prese in giro per le forme morbide che la caratterizzano all'approdo alla finale di un concorso di bellezza. Daniela Pignalosa, 27enne casarsese, da poco mamma, sarà tra le protagoniste della tappa decisiva di Miss Curvyssima 2022. La finale è in programma per questa sera, alle 18, all'arena Fico di Bologna.



LA GRANDE SFIDA

In queste ore, è tutto un susseguirsi di prove per presentarsi al meglio al momento della sfilata clou. «Non so se sia paura, agitazione, o adrenalina pura racconta la giovane , quel che è certo è che ora sono molto in ansia».

Non tanto per il risultato, ma forse più per l'esperienza nuova e lontana dall'ordinario. «Se anche dovessi classificarmi ultima osserva Daniela , sarà lo stesso come se avessi vinto: per me già arrivare a questo livello è stato incredibile». La 27enne si è avvicinata al concorso dedicato alle donne curvy a luglio di quest'anno. «Attraverso Facebook spiega ho contattato la patron del concorso Samantha Togni e mi sono iscritta. Da lì è cominciata l'avventura. Tra le tappe che ho fatto, prima di quella di Bologna, ce ne sono state alcune ad esempio a Forlì e Milano Marittima».



IL RISCATTO

A contraddistinguere Daniela non sono solo le forme, ma anche due grandi occhi azzurri e numerosi tatuaggi, perlopiù ispirati al mondo Disney, di cui è appassionata. La partecipazione a Miss Curvyssima, cominciata per la curiosità e la voglia di mettersi in gioco, è diventata, per la giovane, una vera e propria occasione di riscatto.

«A partire dalle scuole medie racconta Daniela sono sempre stata presa in giro per i miei chili in più. Capita anche adesso, e non si parla solo di occhiatacce, ma di parole cattive ed esplicite. Dentro e fuori dal contesto scolastico mi dicevano e mi dicono che sono grassa, che sono diversa. Per fortuna qualcosa sta cambiando riflette la 27enne . Anche se prevale il canone della donna magra, c'è più apertura anche per gli altri tipi di fisico, e si parla da un po' di moda curvy, ad esempio».

Daniela è originaria di Napoli, ma abita a Casarsa da quando aveva cinque anni. Da alcuni anni risiede nella frazione di San Giovanni, con la famiglia che ha creato. Il suo tempo libero è tutto dedicato al compagno Davide e alla piccola Chloe, che tra poco compie cinque mesi. Da quando ha finito le superiori (la ragioneria Sarpi, di San Vito), la giovane ha sempre lavorato, prima nella pizzeria di famiglia e adesso come scaffalista in un supermercato della zona. Appassionata di danza, per quasi un decennio ha seguito i corsi di hip hop a Casarsa, diventando molto brava nella disciplina.



NUOVA DIMENSIONE

Nell'esperienza del concorso ha trovato una nuova dimensione, che la sta conquistando. «Ho capito che mi sento a mio agio quando sfilo dichiara Daniela , e soprattutto che, in generale, mi piace davvero tanto il mondo della moda e della fotografia». Il sogno è quello di continuare a coltivare queste passioni e fare in modo di renderle un lavoro. Questa sera, a fare il tifo per lei ci saranno tutti: il compagno, la bambina, ma anche la mamma e il papà. «I miei familiari, se possono, in ogni occasione trovano il modo di essere presenti. Sono fortunata: mi sostengono sempre», sorride la giovane.

Ma che cos'è la bellezza per Daniela? «Per me siamo tutte belle, in modo diverso risponde la casarsese . Questo concorso è un'occasione per far capire che essere belli non vuol dire solo essere magri. Vale per le donne, ma ovviamente anche per gli uomini, che non devono rispettare per forza i canoni maschili, come quello del palestrato. In questi giorni ho conosciuto tante persone fantastiche, che mi hanno ricordato la cosa più importante conclude Daniela : la bellezza è soprattutto interiore».