Chi è Daniela Pignalosa, finalista di Miss Curvy

CASARSA - Dalle prese in giro per le forme morbide che la caratterizzano all'approdo alla finale di un concorso di bellezza. Daniela Pignalosa, 27enne casarsese, da poco mamma, sarà tra le protagoniste della tappa decisiva di Miss Curvyssima 2022. La finale è in programma per questa sera, alle 18, all'arena Fico di Bologna.