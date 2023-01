Il lieto fine è arrivato proprio il primo giorno dell'anno: Rodolfo, esemplare di oca di Magellano, è tornato a casa. E si è riunito alla sua Daphne, la compagna. L'annuncio è comparso sui social, proprio dov'era nata la ricerca dopo il messaggio relativo alla scomparsa di Rodolfo. Da diversi giorni aveva preso il volo dal giardino di casa che si trova nel quartiere di Rorai Grande/Cappuccini e non era più tornato. Stiamo parlando di un bell'esemplare di oca di Magellano, una specie protetta, che viene allevato con amore da Alberto. Rodolfo ha un anello Aifao che lo identifica ed è inserito in un protocollo particolare che lo aiuta a riprodursi.

Daphne ha provato a cercarlo per alcuni giorni, poi si è data per vinta e per la tristezza non mangiava più. Ieri la bella notizia.