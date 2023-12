PORDENONE/UDINE/TRIESTE - Feste, rappresentazioni e concerti riempiranno di suoni e colori la notte di San Silvestro, in tutti i luoghi della regione, per salutare un 2023 che possiamo rappresentare come l'anno della "ripartenza" dopo la tragica parentesi della pandemia e accogliere il 2024, con tutte le sue incognite e carico di speranze, soprattutto per quanto riguarda i conflitti in atto in Israele e in Ucraina. Partiamo da Pordenone dove la grande festa si terrà stanotte in piazza XX Settembre, con Sir Waldo Weathers, sassofonista della James Brown Band, che si esibirà dal vivo. Prima e dopo il concerto si ballerà senza sosta con il dj set di Steve Giant, Diana Distress e Roger Dj. L'ingresso è naturalmente libero. Vietati botti, lattine, bottiglie, ecc. Ma la festa inizierà, già alle 16, al Teatro Verdi, dove un grido di pace si distenderà da Pordenone all'Ucraina con il Concerto dell'Odessa Philarmonic Orchestra.

UDINE

Dalle 22, in piazza I Maggio, era previsto uno spettacolo di musica dal vivo e animazione con la Gatti Matti Show Band e i dj di Radio Company e Radio 80, promuovendo le canzoni più belle di sempre e i successi più ballati del momento. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico dal Colle del Castello. La Strauss Festival Orchester Wien sarà ospite del palcoscenico "Giovanni da Udine", a partire dalle 18. Diretta per l'occasione al violino da Willy Büchler, la storica compagine austriaca sarà affiancata dalla brillante voce del soprano cinese Yutong Shen, giovane prodigio dalla coloratura e dell'estensione vocale incredibili. In programma polke, valzer e celebri arie d'operetta, dando ampio spazio alla musica composta dalla "dinastia Strauss". Tutto il programma, tuttavia, è stato rinviato a domani sera, lunedì 1 gennaio, a causa del maltempo, così come a Gorizia e Monfalcone.

CIVIDALE

Per la prima volta la città di Cividale del Friuli presenta "Capodanno in piazza", con inizio alle 20.30, in piazza Duomo. Sul palco la giovane e già affermata SOS Band, che proporrà successi nazionali e internazionali, e il dj-set a cura di Riki Ros, direttamente da Radio Gioconda, affiancato dalle ballerine Alessia e Giada. A condurre la serata sarà Linda Fiore, voce e giornalista dell'emittente radiofonica friulana.

SAN VITO

Capodanno in piazza confermato anche qui - con una soluzione al coperto - a Incanto di Natale, nuovo calendario natalizio del Comune di San Vito al Tagliamento. Il palco, in piazza del Popolo, è stato montato sotto la Loggia e qui, ben oltre la mezzanotte, si esibiranno, con i più grandi successi delle ultime decadi, i dj Saverio Pitton e Massimo Rossini con l'energia del Poma come vocalist. Ci sarà anche un video wall digitale, collegato a un numero di cellulare, al quale il pubblico potrà inviare messaggi e richieste di canzoni da inserire in scaletta.

SACILE

Appuntamento, alle 22, in piazza del Popolo, con "Susanna - Una storia italiana", concerto in piazza pop rock party band.

TRIESTE

Torna il tradizionale Gala lirico-sinfonico di San Silvestro con una vivace apertura belcantistica grazie a Rossini, Donizetti e Bellini, per proseguire con il grande musical di Bernstein e i preziosi gioielli di spensieratezza dell'Opéra Comique di André Messager e della Zarzuela di Gerónimo Giménez. Sul podio dell'Orchestra e coro del teatro il Kapellmeister della Deutsche Oper Berlin Giulio Cilona e sul palco tre giovani voci di importante effetto: il sempre più affermato soprano pugliese Giuliana Gianfaldoni, il mezzosoprano specializzato in Bel Canto Alessia Nadin ed il solido talento del tenore Marco Ciaponi. L'appuntamento è per le 18 al Teatro Rossetti con Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, diretta da Giulio Cilona, maestro del Coro Paolo Longo, Soprano Giuliana Gianfaldoni, Mezzosoprano Alessia Nadin, Tenore Marco Ciaponi.