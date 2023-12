VENEZIA - Un suggestivo spettacolo pirotecnico illuminerà la notte di San Silvestro a Venezia. La città lagunare si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con 20 minuti di fuochi che creeranno spettacolari coreografie di luci e colori. Una serie di quadri di sempre maggiore intensità, ideati per l'occasione dalla storica ditta "Parente Fireworks" di Melara, in provincia di Rovigo, leader nella produzione di fuochi d'artificio da oltre un secolo, condurranno gli spettatori a godere di un grandioso spettacolo, caratterizzato da improvvisi cambi di ritmo, che culminerà con il tradizionale gran finale che illuminerà la notte con straordinari effetti speciali per salutare il 2023 e dare, idealmente il benvenuto al nuovo anno.

RIVA SETTE MARTIRI

L'appuntamento dunque è fissato per la mezzanotte di oggi, quando i primi colpi di avvertimento inviteranno il pubblico a prendere posto con il naso all'insù, ma per potersi gustare lo spettacolo dalle rive bisognerà accaparrarsi le postazioni migliori tra l'Arsenale e i Sette Martiri non oltre le 23.30. Non è prevista infatti alcuna prenotazione dei posti disponibili per vedere i fuochi d'artificio lungo le rive: l'ingresso a numero chiuso e in ordine di arrivo nelle aree dedicate al pubblico sarà consentito solo fino al raggiungimento della capienza massima. Il pubblico sarà accolto dagli steward di Vela, che aiuteranno i presenti a occupare al meglio lo spazio dalla Riva degli Schiavoni, Riva Ca' Di Dio, Riva San Biasio e Riva Sette Martiri.

AREE NUMERATE

Le aree a disposizione del pubblico sono numerate da 3 a 10: più alto è il numero del settore, migliore è la visione dello spettacolo pirotecnico. Vela sconsiglia le zone di maggiore affollamento a chi ha ridotte capacità motorie, a chi utilizza carrozzine o passeggini e fa sapere che saranno previste anche delle aree dedicate ai disabili. Nelle ore precedenti l'inizio dello spettacolo, così come al suo termine, potranno essere istituiti dalle forze di sicurezza sensi unici per agevolare i flussi pedonali. Lo spettacolo pirotecnico ideato per i festeggiamenti del Capodanno non sarà invece visibile né da Piazza San Marco né dalla riva antistante il Palazzo Ducale.

PONTONE GALLEGGIANTE

I fuochi, infatti, partiranno da un grande pontone posizionato in bacino San Marco in maniera tale da per poter sfruttare al massimo lo specchio d'acqua tra l'Arsenale e i Giardini, permettendo agli archi luminosi creati dai fochisti di riflettersi sulla laguna facendo da cornice ai rintocchi delle campane del Paron de Casa.

CORSE STRAORDINARIE

Per consentire l'arrivo degli spettatori in centro storico anche dalla terraferma e dal Lido, per la serata di oggi Actv ha predisposto delle corse straordinarie lungo le principali direttrici che collegano la Ferrovia, Piazzale Roma e il Santa Maria Elisabetta al centro della città storica. Corse straordinarie saranno inoltre disponibili anche al termine dello spettacolo per garantire un rientro sereno verso casa, evitando spiacevoli ingorghi. Sono state predisposte anche corse straordinarie di autobus. Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio il People Mover sarà operativo fino alle 3, quando partiranno le ultime corse da Piazzale Roma e Tronchetto. Il conto alla rovescia è dunque ufficialmente iniziato, nella speranza che il meteo, che per la serata non esclude qualche goccia di pioggia, non rovini la festa.