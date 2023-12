Padova. Fuochi e petardi stoccati vicino a materiale infiammabile: oltre 32 mila articoli sequestrati

PADOVA - In prossimità dei festeggiamenti di Capodanno, i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sequestrato 32.180 articoli pirotecnici ritenuti stoccati in violazione delle norme di sicurezza. Le indagini hanno portato all'individuazione di consistenti quantità di articoli pirotecnici presso una società nell'Alta padovana, specializzata nel commercio al dettaglio di vari prodotti. Dopo aver individuato il materiale pirotecnico in magazzino, i militari hanno eseguito un controllo, durante il quale sono stati rinvenuti e sequestrati gli articoli. Anche se la loro fabbricazione era regolare, erano stoccati insieme a materiale altamente infiammabile, violando le prescrizioni del Ministero dell'Interno sulla detenzione di materiale esplosivo.

Durante le ispezioni nei locali dell'attività commerciale, è stato anche riscontrato un apparecchio estintore reso non idoneo all'uso immediato a causa del materiale ivi stoccato.