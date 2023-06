SACILE - Facciamo un giro in giardino? Per fare le ferie può andar bene anche un salotto o una cantina. Basta che ci siano un po' di amici e che ne venga fuori una bella festa. È l'idea riproposta dal cantautore sacilese Loris Tomasella, di recente rimpatriato (ora abita nella zona di Vistorta), dopo qualche anno di passionale amore per Polcenigo e la pedemontana. Nei giorni scorsi Tomasella ha rilanciato su Facebook quella che per lui è ormai un'abitudine estiva. «Avevo una settimana di ferie, potrei trascorrerla alle Maldive, preferisco occuparti casa», la concluderà domenica, racconta, «e ho lanciato l'appello agli amici del Uebbe» (scritto proprio così) invito che in soldoni recita: invitami a casa tua, chiama amici, parenti "e vecchi amori" e facciamo festa. Lui ci mette la musica, rigorosamente live, sennò che cantautorato è. "Cantautorato agrodolce" precisa Loris che dopo il buon destino del suo primo Ep realizzato l'anno scorso ne sta ora preparando uno nuovo per il quale ha già registrato 5 brani. Come sempre «ironico con un po' di malinconia, incentrato sulla sopportazione della quotidianità e con tante piccole storie in cui può rispecchiarsi ognuno di noi».

Quattro date in 7 giorni



Ancora oggi si può incrociarlo per Sacile, dato che sta ultimando le riprese del videoclip che accompagnerà il primo singolo del prossimo album, di cui però non svela ancora nulla, «però posso dire che il video è tutto girato a Sacile, sia in centro che in periferia». Ormai la settimana di ferie è quasi finita: ha funzionato? Ti hanno invitato? «Direi di si: con quella di domani saranno 4 date in 7 giorni, sono soddisfatto». In giardino talvolta ci sono una ventina di persone, in altre occasioni i numeri sono stati ben diversi, «magari al padrone di casa gli è scappata un po' la situazione di mano». Il divertimento, con questo trentenne che si presenta come Loris e i Tomasella è comunque garantito. Il nome nasconde una qualche megalomania, al contrario, Tomasella è un vero e proprio one man band: «Quest'anno ho inciso io anche parti come la batteria e il basso», oltre alla chitarra che lo accompagna ovunque. «Normalmente per questi giri in giardino che poi in realtà proseguo per tutta la bella stagione, mi chiamano da Emilia Romagna, Veneto e Friuli Vg». Ha cominciato l'estate del 2020, mentre si cercava ancora con difficoltà di pareggiare i conti con il Covid, non si è più fermato. A quando il nuovo Ep? «Sicuramente dopo l'estate». Argomenti? «La ripetitività del quotidiano, l'accettazione del destino infame, la disillusione generalizzata di oggi. Il tutto condito con tanti aneddoti di vita vera e normale». Descritte così non sembrano canzoni capaci di far sorridere, invece...