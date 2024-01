PORDENONE - I corsi pieni per lo shopping natalizio o semplicemente per il classico “struscio”. I negozi aperti e la voglia di concedersi una passeggiata in più in centro, magari in compagnia del proprio migliore amico a quattro zampe. E ancora una volta quella cattiva abitudine che rispunta, tanto da diventare un problema di decoro urbano vero e proprio. Durante il periodo delle feste di Natale, infatti, le strade più belle del centro di Pordenone - con i due corsi in testa - sono tornate ad essere costellate da “ostacoli”. E si trattava come sempre degli escrementi dei cani, lasciati a terra dai loro padroni. Ma la svolta è in arrivo già nel primo (o al massimo nel secondo) consiglio comunale del nuovo anno.



LA SITUAZIONE

Spesso, nelle ultime due settimane, si sono dovuti arrangiare i commercianti le cui vetrine si affacciano sulle vie del centro storico. Armati di acqua e spazzolone, hanno ripulito tratti di strada pubblica dagli escrementi dei cani lasciati a terra dalle tante persone che passeggiavano in centro. Non tutte maleducate, ci mancherebbe, ma forse distratte in misura maggiore rispetto al solito. Soprattutto nelle giornate più vicine al Natale, infatti, quella lungo corso Vittorio Emanuele II si era trasformata in una vera corsa ad ostacoli per schivare qualcosa di decisamente poco piacevole.



LA STRETTA

Anche per questo, l’assessore Elena Ceolin non attenderà molto per portare in aula e far approvare il nuovo regolamento che dovrà dare un taglio ai comportamenti scorretti di cui troppo spesso sono protagonisti i padroni degli animali che frequentano il centro di Pordenone. Si è solo in attesa del rientro in servizio del comandante della polizia locale, Maurizio Zorzetto, dopodiché la misura voluta anche dal sindaco Alessandro Ciriani potrà essere messa a terra. «Entro il primo o al massimo il secondo consiglio comunale del nuovo anno», ha rassicurato tutti l’assessore Elena Ceolin. Il nuovo regolamento contro l’abbandono a terra degli escrementi degli animali inaugurerà una nuova stagione. Fatta prima di tutto di controlli, ma anche di regole più certe anche di quelle che avrebbe potuto partorire un’ordinanza. Era quello, infatti, il primo strumento che era venuto in mente al sindaco Alessandro Ciriani. Ma si sarebbe dovuto circoscrivere il centro storico, con il rischio di ricorsi. Approvare un regolamento fatto e finito, invece, consente sicuramente un raggio d’azione molto più ampio. Sarà in poche parole stabilita una regola generale: tutti i padroni degli animali quando passeggeranno in compagnia dei loro amici a quattro zampe dovranno essere muniti di sacchetti per raccogliere gli escrementi e d’acqua per lavare l’urina, che invece troppo spesso rimane sulle colonne del corso, annerendole. E i trasgressori potranno essere colpiti dalle multe previste dal regolamento stesso.