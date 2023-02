ROVIGO - «Al mattino ci ritroviamo bidoni circondati di immondizia di tutti i tipi. La gente ci infila persino gli escrementi dei propri animali » .

La denuncia arriva dagli esercenti della città, da diverse settimane costretti a fare i conti con un forte degrado legato alla nuova raccolta differenziata. I bar e i locali del centro storico, ieri pomeriggio, affiancati dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, si sono seduti al tavolo con il sindaco Edoardo Gaffeo e con l’assessore all’Ambiente Dina Merlo per spiegare le difficoltà che stanno incontrando dopo l’avvio della raccolta differenziata.

I bidoni posti davanti alle diverse attività , durante la notte vedono un notevole via vai di persone intente ad abbandonare sacchetti di rifiuti accanto ai raccoglitori riservati ai locali. Non solo. Sopra e intorno ai contenitori riservati ai bar , spesso si ritrovano sacchetti con gli escrementi dei cani abbandonati dai padroni durante le passeggiate serali o notturne. Una vera e propria indecenza in termini di decoro, non solo per i locali, ma anche per i residenti del centro storico.

« Come associazioni di categoria - spiega Bruno Meneghini di Confcommercio - abbiamo fatto presente al sindaco che il nuovo sistema di raccolta pensato per i locali non sta funzionando a causa dell’inciviltà di alcune persone , che non si fanno scrupolo ad abbandonare i rifiuti accanto ai bidoni riservati agli esercenti. Il sindaco s i è dimostrato subito disponibile a rivedere il sistema di raccolta per bar e ristoranti » .



L’INTERVENTO



Nelle prossime settimane, lungo c orso del Popolo e nelle piazze del centro storico , Ecoambiente realizzerà delle isole dedicate esclusivamente alle attività del centro. Ai bidoni in questione potranno accedere solo gli esercenti e i commercianti in possesso dell’apposita card che fungerà proprio da vera e propria chiave. Non è escluso , inoltre, che nelle suddette aree siano anche posizionate delle telecamere per pizzicare chi tenterà di abbandonare i rifiuti a ridosso d i queste isole ecologiche.

Le nuove aree dedicate ai rifiuti saranno posizionate in zone un po’ defilate del Corso e delle piazze, in modo da essere poco impattanti per il decoro del centro.

In città il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è partito con l’anno nuovo. Le frazioni alcuni anni fa, poi i quartieri l’anno scorso, sono stati i primi a sperimentare il porta a porta con disagi solo iniziali e fenomeni di abbandono sporadici. La differenziata nel cuore del centro storico, invece , sembra essere segnata da qualche disagio legato alla presenza dei bidoni dedicati a bar e ristoranti , ma fenomeni di abbandono indecenti si sono avuti anche in altre zone del cuore cittadino, come per esempio documentato l’altro giorno su queste colonne in via Sacro Cuore, lontano da loocali pubblici .

Più di qualche esercente aveva fatto notare , attraverso i social, il problema della presenza dei bidoni a ridosso dei plateatici e in seguito, il fastidioso fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti da parte dei passanti. Problematiche che il Comune ed Ecoambiente cercheranno di risolvere nei prossimi giorni con una nuova collocazione di isole dedicate esclusivamente agli esercenti , come detto, ma il primo problema è l’educazione della gente, a meno di chiudere tali isole in recinti accessibili solo ad autorizzati. Il che non è possibile .



