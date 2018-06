Ex birreria abbandonata di via Fontane: adesso c'è un compratore

di Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Sta cadendo a pezzi, come molti altri esempi di archeologia industriale della città. Ma per l'ex birreria di via Fontane il futuro potrebbe essere più stabile. Di proprietà comunale, l'edificio sorge a pochi metri dalla Questura e dal parco di San Valentino. Un pezzo di storia che racconta la vocazione imprenditoriale di una Pordenone che sembra voler mettere un velo sul suo passato fatto anche dei vecchi cotonifici che si stanno sbriciolando sotto il peso degli anni e dell'abbandono.Il sindaco Alessandro Ciriani è stato contattato da un privato che sarebbe interessato all'ex birreria. A confermarlo è l'assessore Cristina Amirante, che però non si sbottona sul nome dell'imprenditore e nemmeno su quale potrebbe essere il possibile progetto di recupero dell'edificio. «Abbiamo portato in giunta il piano di valorizzazione del bene e, visto anche l'interesse manifestato dal privato, procederemo con una nuova stima. L'edificio è stato infatti sovrastimato: l'ultima perizia risale a otto anni fa e nel frattempo l'ex birreria si è ulteriormente deteriorata». L'unica certezza è rappresentata dai costi di ristrutturazione dell'immobile...