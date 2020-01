Base di Aviano, il Dipartimento Usa: «Misure di sicurezza invariate»

AVIANO - Il Dipartimento della Difesa Statunitense ha reso noto che «le misure di sicurezza nelle installazioni dell'Useucom (Comando delle Forze Statunitensi in Europa) rimangono invariate. Il livello di vigilanza resta costante e la sicurezza rimane la priorità». «Per motivi di sicurezza, qualunque attività operativa non viene resa nota», ha aggiunto il Dipartimento, in una nota diffusa dall'ufficio Pubbliche relazioni del 31st Fighter Wing dell'Aviano Air Base.

Ultimo aggiornamento: 19:15

