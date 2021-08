Il nuovo "viaggio" di Valentino per la lotta all'autismo: 9 ore e due "cammini"

SAN VITO - Nuova avventura per Valentino Gregoris, che farà incontrare il Cammino Celeste e il Cammino di San Cristoforo. L'obiettivo rimane il medesimo delle precedenti iniziative: sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle sfide che, ogni giorno, affrontano le persone autistiche e le loro famiglie. Il sanvitese Valentino Gregoris, artigiano e padre di un ragazzo autistico, membro dell'associazione Noi uniti per l'Autismo, realizzerà la nuova sfida speciale domenica prossima. Tra i vari sostenitori, oltre all'amministrazione comunale di San Vito, tante altre realtà, come la Somsi di San Vito, che ha spedito ai suoi soci una mail speciale dedicata a chi spesso lavora in silenzio, ma assiduamente, per sensibilizzare le persone sui problemi sociali. Il protagonista è appunto Valentino - al quale, fin dall'inizio, la Somsi è stata vicina - che, con impegno di tempo, fisico ed economico, spirito di sacrificio e devozione, si dedica alla campagna di sensibilizzazione per l'autismo e tutte le disabilità. Il suo faticoso obiettivo è far conoscere a tutti i problemi quotidiani di queste persone e delle loro famiglie e realizzare una vera rete solidale tra istituzioni e famiglie, per l'inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone autistiche e disabili. «Anche quest'anno, dunque - spiega il presidente della Somsi, Mariano Polo -, Valentino Gregoris camminerà per tutti noi e per loro. Anche quest'anno la Somsi di San Vito supporterà la sua iniziativa».

IL CAMMINO BLU

Ecco di seguito quanto ha raccontato Gregoris nell'annunciare il progetto 2021: «Il blu è il colore dell'autismo. Il blu è anche il colore di due cammini friulani: il Cammino Celeste e il Cammino di San Cristoforo. Farò incontrare i due cammini come fossero due viandanti lungo la strada che parlano della loro storia e della loro comunità. Sarà un'occasione per parlare di autismo, tra chi lo vive e quanti sono comunità inclusiva». Un invito colto dalla stessa Somsi: «La condivisione del disturbo dell'autismo è gratis. Fai un'azione di sensibilizzazione e di solidarietà: domenica 29 agosto incontra o cammina anche tu con Valentino».

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata è serrato. Partenza domenica alle 6 dalla piazza centrale di Pinzano al Tagliamento. A seguire le varie tappe: alle 7.30 a Ragogna: alle 8.40 Hospitale San Tommaso di Majano (bar Celotti strada provinciale 463); alle 9.40 a Majano: alle 11 a Colloredo di Monte Albano; alle 12.30 a Tricesimo: alle 13.30 a Savorgnano del Torre; alle 15 a Ronchis; alle 16.30 nella frazione di Togliano per giungere infine alle 17 a Torreano. Nel comune udinese d'arrivo, è previsto alle 17.30 un incontro aperto alla popolazione con Valentino e i rappresentanti dei Cammini e delle varie Amministrazioni comunali aderenti, il tutto condiviso come sempre con l'associazione Noi Uniti per l'Autismo di Pordenone.

PERCORSO DI VITA

Il progetto generale, giunto alla quarta edizione, si chiama Autismo percorso di vita e vede ambasciatore Valentino Gregoris che ha dato vita quattro anni fa a camminate di sensibilizzazione sul tema: dopo il percorso vita ad Assisi nell'estate del 2018, la scorsa estate la seconda grande impresa con il compimento dell'intero Cammino Celeste (da Grado-Aquileia fin sul Monte Lussari), mentre lo scorso anno ha realizzato il Cammino di San Cristoforo, lungo 240 chilometri. Quest'anno si terrà una camminata speciale. Valentino Gregoris aggiunge un tassello al suo racconto: «Cito una storia su tutte che può far riflettere su quanto c'è da fare: di recente alla Prefettura di Pesaro si è svolta la cerimonia di premiazione di Alessandro Cipolla e Giuliano Fiorelli, due giovani di Mondolfo affetti da autismo, che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità. Quale futuro li aspetta? C'è molto da fare e siamo qui per costruire un nuovo futuro».