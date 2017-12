Caos al bar: 45enne arrestato per resistenza, violenza e minaccia

PORDENONE - Un uomo, di 45 anni, di Pordenone, con vari precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia per i reati di resistenza, violenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento e sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Nel corso della notte, visibilmente ubriaco, l'uomo ha molestato alcune persone in un bar cittadino poi ha causato lievi danni allo stesso locale.



Una pattuglia della Squadra Volante è giunta sul posto e ha rintracciato l'uomo poco lontano. Questi ha reagito con violenza e minacce agli agenti che dunque lo hanno accompagnato in Questura dove, in considerazione del reiterato comportamento aggressivo e violento, è stato arrestato.

