Prometteva guadagni ingenti e poi minacciava di morte: arrestato un 31enne

PORDENONE - Un cittadino italiano di 31 anni di Prata di Pordenone è stato arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Trieste, in quanto ritenuto colpevole di aver messo in atto tra il 2009 e il 2010 diverse truffe per circa 30 mila euro a danno di tre persone. Il modus operandi adottato dall'arrestato era sempre lo stesso: individuate le vittime il truffatore le convinceva a farsi consegnare piccole somme di denaro che sarebbero servite per coprire le spese iniziali degli investimenti, necessarie per entrare a far parte di una fantomatica organizzazione specializzata negli investimenti speculativi in grado di generare enormi profitti. Alla richiesta di restituzione del denaro, i truffati venivano perseguitati con telefonate e messaggi con la minaccia che se non avessero consegnato ulteriori somme sarebbero stati uccisi dai componenti di una presunta organizzazione malavitosa. Per effetto del cumulo delle condanne, l'uomo dovrà scontare sette anni e un mese di reclusione, oltre a 2 mesi e 20 giorni di arresto. All'arrestato sono state inflitte anche una multa di 2.900 euro e un'ammenda di 2.000. Oltre alle truffe, l'arrestato dovrà scontare anche una condanna per guida in stato d'ebbrezza risalente al 2017.