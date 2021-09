Da una parte la scelta ecologica portata fino in fondo: non solamente pannolini lavabili, ma anche arredamento plastic free. Dall’altra, in controtendenza rispetto al dilagare dell’e-commerce, il passaggio dal negozio virtuale a quello fisico. Con questi presupposti ieri mattina - alla presenza del sindaco Paolo Nadal e dell’assessore Valentina Moro - Davide Coral e Sara Mandalà hanno tagliato il nastro del loro Ecobaby store, che da Cordenons - dove poteva contare solo su un piccolo locale di servizio - è approdato a Roveredo. La nuova sede offre un vasto assortimento di prodotti ecologici per bambini e adulti dei quali l’azienda si occupa dal 2006. In primis pannolini lavabili, ma anche giocattoli e prodotti per la casa e l’igiene personale. Il comune denominatore è appunto l’assenza di plastica e la riduzione dei rifiuti, tematiche oggi più attuali che mai. I titolari hanno infatti deciso che persino l’arredamento dovesse essere plastic free, e infatti l’intero locale è allestito con mobili in cartone realizzati con una formula innovativa che li rende resistenti all’usura e al contempo biodegradabili una volta finito il loro ciclo vitale. Oltre all’area commerciale, il nuovo Ecobaby Store offre un’ampia area gioco con salottino allattamento e angolo cambio. “Le mamme e i papà spesso si trovano soli e disorientati fra le mura di casa ed è importante che abbiano degli spazi di incontro e di relax esterni”, spiega Sara Mandalà. “Siamo nati online - aggiunge Davide Coral -, ma abbiamo capito presto l’importanza di avere anche un punto vendita fisico dove poter far vedere i prodotti, ma soprattutto dove incontrarsi e capire ancora meglio le esigenze di chi si avvicina al nostro mondo. Abbiamo clienti che fanno ore di macchina per venire a trovarci”. Presto l’ Ecobaby Store sarà anche sede di corsi gratuiti su tematiche inerenti il mondo del bambino e dell’ecologia.

