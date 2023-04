PORTO TOLLE - Nemmeno gli organizzatori si aspettavano una tale affluenza. Erano ben 225 i volontari in maglietta blu Plastic Free sbarcati a Barricata per la data nazionale della pulizia ambientale di una delle perle di Porto Tolle. L’appuntamento organizzato ancora una volta da Riccardo Mancin, coordinatore nazionale della onlus che lotta e sensibilizza sul tema dell’inquinamento da plastica, soddisfatto della riuscita per la presenza anche di molti locali, oltre a tanta gente venuta anche da fuori provincia per portare il proprio contributo alla causa ambientale. A Barricata, complice una giornata favorevole dal punto di vista meteorologico e la location invitante, si è battuto il record di 180 volontari del 2021, con grande soddisfazione dell’organizzatore e dei suoi collaboratori.

«Segno che siamo sulla strada giusta – commenta Mancin –. Mi ha fatto veramente piacere vedere tanti bambini con i genitori e tanta gente del posto, un po’ alla volta anche i locali stanno comprendendo l’importanza di partecipare a eventi come questi. Non si tratta di eventi dedicati ad “ambientalisti” ma di veri e propri atti d’amore per il proprio territorio, due ore del proprio tempo ritagliate per sé stessi, per la natura e, soprattutto, per lanciare un messaggio positivo: si può fare e fa bene a tutti».

I volontari si sono ritrovati domenica mattina a Porto Barricata da dove, armati di guanti e sacchetti, hanno iniziato la propria missione di pulizia dell’arenile. Raggiunta la Madonnina in fondo alla spiaggia, hanno potuto godere di un ristoro, mentre in 150 si sono fermati al Porto, al ritorno, per un pranzo conviviale.



MAXI PULIZIA



«Volti felici e persone appagate dall’esperienza, una giornata speciale – sottolinea il coordinatore nazionale -. I volontari hanno raccolto circa 1500 chili di plastica e rifiuti, collocati soprattutto in area interna. Ringrazio tutto il mio super staff di supporto, il Comune di Porto Tolle, Ecoambiente, Porto Barricata nella figura di Alberto Geremia, Barricata Tuna Club nella figura di Giampaolo Zaganelli, il Comitato Fiera di Scardovari capitanato da Simone Gibbin, il gruppo di Solidarietà Delta accompagnato da Marino Grandi, i ragazzi disabili di Titoli Minori onlus, il ristorante Al Porto, Partesa, Bar Tie Break, Azienda Agricola Azzalin, Panificio Girotti. Ringrazio per la preziosissima collaborazione anche il Consorzio Giovani Spiagge Barricata e Boccasette, il Circolo Velico Delta Po, La Deltina, Deltakite ASD, Noetaa sezioni di Vicenza e Lendinara, Un Cuore Da Cavaliere odv, il team del progetto Oyster2Life del Politecnico di Milano e Sagittaria Rovigo per il monitoraggio dell’avifauna in nidificazione. Il prossimo appuntamento è a Rosolina, alla foce dell’Adige, il 14 maggio”.



