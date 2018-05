Blitz nella casa degli orrori: portati in salvo dodici gattini

di Alberto Comisso

PRATA - Micetti, nati appena due settimane fa, strappati a morte (quasi) certa. É stato provvidenziale l'intervento di duedel(Movimento etico tutela animali e ambiente) di Pordenone, insieme ad altrettante gattare, in supporto delle quali sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Da un mese a questa parte le attenzioni del sodalizio si erano focalizzate, dopo numerose, su unache si trova a ridotto del centro di Prata dove vive da sola un'seguita da un amministratore di sostegno. La donna, a quanto pare, riceve degli aiuti anche dai Servizi sociali. Le volontarie tuttavia erano convinte che all'interno ci fosseroe che avessero bisogno urgente di cure.Il blitz, che si è concluso lunedì, era cominciato la domenica. L'anziana ha aperto la porta alle due gattare e alle due attiviste del Meta ma poco dopo, vedendo che i gatti che venivano catturati, ha cominciato a strillare. Per questo è stato necessario chiedere l'intervento dei carabinieri. «All'interno dell'abitazione - spiega Francesca Fedrigo, presidente del Meta di Pordenone -».Altrettanti ne sono stati trovati in giro per la casa, anche loro in pessime condizioni. Per recuperarli le volontarie hanno dovuto camminare in mezzo a escrementi, scatoloni, coperte e lenzuola a terra. Non solo: a terra c'era anche del cibo, oltre a quello ammuffito, trovato all'interno di una ciotola...