PORDENONE - A circa due mesi dall’insediamento nell’area del centro commerciale diAmazon si prepara ad affrontare il grande boom di Natale. E proprio sotto le feste fa un regalo annunciando nuove assunzioni. Che nelle prossime settimane riguarderanno, in particolare, gli addetti diretti. Cioé il personale che opera all’interno del deposito. A cascata non sono da escludere nuovi “reclutamenti” anche tra gli autisti dei furgoni: per il servizio di distribuzione il colosso americano dell’e-commerce si serve di due società di autotrasporto del territorio (una di Portogruaro, l’altra di Udine) che per un primo periodo avevano stimato la necessità di circa settanta autisti. Ma la necessità di personale riguarderà in primo luogo il magazzino dove - dall’inizio dello scorso mese di settembre - stanno operando circa trenta dipendenti assunti a tempo indeterminato.