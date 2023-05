AZZANO DECIMO - Il Comune di Azzano, in collaborazione il gruppo teatrale "I Castellani", Proscenium Teatro e il Gruppo Alpini Azzano Decimo, organizza, oggi, la seconda iniziativa collegata al "Centenario del Milite Ignoto", in attesa della 46^ adunata sezionale degli alpini che si terrà in città il 2,3, e 4 giugno prossimi. Questo secondo appuntamento, dopo la presentazione del libro "Il Milite Ignoto, cento anni dopo" curato dal generale Piero Turco, è dedicato al teatro, con la rappresentazione teatrale "Uno nessuno tutti" con testi e regia a cura di Turco, in collaborazione con l'associazione Castellani. La rappresentazione si terrà oggi, alle 20.30 alla Sala Enal di Tiezzo. L'evento è ad ingresso libero.

Una storia, quella che va in scena con la rappresentazione teatrale "Uno Nessuno Tutti", che fa rivivere con molta emozione quanto accadde in quei giorni. La storia del soldato senza nome, densa di vicende, personaggi e luoghi che ci appartengono. La serata è promossa da Comune, Ana e associazione Proscenium.



PROGRAMMA PRONTO

Nel frattempo il programma del 2,3 e 4 giugno è pronto. Lo ha annunciato il Gruppo Alpini di Azzano "Capitano Medico G. Scaramuzza" con il suo responsabile Sergio Populin, che da alcuni mesi stanno lavorando per regalare tre giorni indimenticabili per cercare di accogliere nel migliore dei modi gli Alpini. La manifestazione ha il patrocinio e il contributo del Comune.

Per tre giorni Azzano Decimo diventerà la cittadina degli Alpini, circa una settantina i gruppi che arriveranno dalla provincia di Pordenone, con una festa che culminerà domenica 4 giugno e che porterà nella piazza e nelle strade della cittadina oltre un migliaio di alpini coinvolti in varie iniziative per testimoniare l'impegno costante di questo Corpo, che si manifesta nelle situazioni più significative della vita delle nostre comunità.

Bande e fanfare, mostre, le vetrine dei negozi rivestite con divise, scarponi, cappelli con la penna e altro ancora. In questi giorni è stata allestita negli spazi del vecchio cinema Modernissimo in piazza Libertà una significativa mostra di storiche fotografie degli alpini di un collezionista privato, curata dalla sezione locale Alpini. Altra mostra, di divise storiche e altro, si potrà visitare negli spazi dell'ex negozio Chiara, mentre negli spazi dell'ex negozio Manhattan, si potranno ammirare disegni a tema dei piccoli artisti della scuola elementare di Corva. E saranno circa un centinaio i bambini delle scuole elementari del comune, che sfileranno indossando la maglia tricolore. E ancora, da alcuni giorni le vetrine dei negozi e dei bar, stanno facendo a gara per dare il benvenuto agli alpini con vetrine a tema e allestimenti con bandiere, immagini e oggetti. Ma è solo l'inizio: il tutto sarà completato la prossima settimana con l'avvicinarsi della festa.



TRE GIORNI DI FESTA

La festa si aprirà venerdì 2 giugno alle 20.30 al teatro Mascherini con il concerto corale "Varda che storia" con le Voci dal Fronte diretto da Andrea Dazzan. Un coro sorto all'interno della sezione Ana di Pordenone, che oltre ai canti alpini, ripropone vere e proprie rievocazioni storiche, attraverso una fedele ricostruzione delle divise di soldati, graduati, ufficiali dell'esercito italiano di allora.

Si prosegue sabato 3 giugno, alle 9 in piazza Libertà con l'Alzabandiera; alle 10 al cimitero per la cerimonia in onore dei soldati austroungarici con deposizione della corona, alle 16 ai monumenti di Fagnigola, alle 17 a Cesena, con la scopertura della lapide in ricordo dell'ufficiale medico Libero Boz; alle 18.30 ad Azzano, con le note della fanfara e la sfilata delle salmerie storiche. Alle 19 l'ammainabandiedra concluderà la giornata.

Domenica 4, alle 9 in piazza Libertà, ammassamento, alzabandiera e onore ai caduti; dopo la messa e gli interventi ufficiali ci sarà la sfilata. Alle 12 al Palaverde Rancio alpino e alle 18 in piazza Libertà conclusione con l'Ammainabandiera.