Adunata Alpini, il bilancio: a Udine 500mila persone. Il prefetto: «Il sistema Friuli ha dato ottima risposta»

UDINE - Si è svolta senza particolari disagi per i partecipanti e con la commissione di un numero «irrisorio» di reati la 94esima Adunata nazionale degli Alpini di Udine.

Tra i numeri resi noti, le 5.647 giornate-uomo messe in campo dai volontari della protezione civile tra l'8 e il 15 maggio, con 1.142 unità dall'11 al 14 maggio, 1.600 unità di forze di polizia impiegate, 250 operatori dei vigili del fuoco, per circa 33 interventi. Ammontano a 227 gli interventi sanitari effettuati dalla Sores, con un numero di codici rossi e giallo trattati pari a 63; 70 in tutto gli accessi di alpini al pronto soccorso dell'ospedale di Udine, un numero basso, è stato evidenziato, perché gli accessi quotidiani sono di norma 160. Per i trasporti ferroviari sono state 162 le persone impiegate da Rfi e 287 quelle impiegate da Trenitalia, che ha trasportato 50mila viaggiatori il 13 maggio e 20mila - un pò meno delle attese causa maltempo - il 14 maggio. Sono stati oltre 108mila i passeggeri trasportati dai pullman di Arriva Udine tra città e provincia con 70 mezzi e 3.171 corse aggiuntive.