Adesivi contro Figliuolo e Alpini: denunciate tre donne, una è di Udine

UDINE - Sorprese sabato notte a Udine ad attaccare adesivi dai contenuti offensivi verso gli alpini e il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Dopo aver notato alcuni adesivi applicati in quel punto e in altri punti della via, in particolare su pensiline e pali dell'illuminazione pubblica, la pattuglia ha inseguito, fermato, identificato e perquisito le tre donne, due originarie di Cremona e una di Udine, alle quali sono stati sequestrati 186 adesivi. Per le due residenti a Cremona è stato inoltre avviato il procedimento amministrativo per il foglio di via. Ieri l'assessore comunale di Udine Eleonora Meloni aveva reso noto che in città erano apparsi adesivi offensivi contro gli alpini e il generale Figliuolo definendo il gesto «meschino».