​Alberi avvelenati, esami in laboratorio. Caccia all'autore del gesto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE A dirlo saranno, nei prossimi giorni, gli esiti degli esami di laboratorio che il Comune ha predisposto. Intanto, però, il giallo del possibile avvelenamento dei nuovi alberi di via Cappuccini sta alimentando ulteriori polemiche. Che, neanche a cantiere finito con il verde e i fiori piantati di fresco, vanno in archivio. Dopo un anno in cui - tra interruzioni, stop e deroghe ai lavori e alla viabilità - oltre ai disagi per i residenti e per chi utilizza quella strada per arrivare da fuori in città c'è...