Va a passeggio con i suoi due cani: «Azzannati da un dobermann, violenza inaudita»

Stava passeggiando con i suoi due cani, due Cavalier King di undici e tre anni, in piazzetta Costantini, in centro città a Pordenone. Erano circa le 19.30 di giovedì scorso. «Uno dei due si era fermato ad annusare qualcosa quando, all’improvviso - racconta la donna ancora sotto choc - ho visto una massa scura avventarsi di corsa sul cane più giovane con una violenza inaudita. Ho cominciato a urlare chiedendo aiuto e ho cercato di togliere il mio cane da quella morsa. Ma il Dobermann era talmente forte che sono caduta a terra. Dopo è arrivata la padrona che è riuscita a tiralo via».

APPROFONDIMENTI STUDIO UNIVERSITà DI PADOVA Cani in lutto: anche loro soffrono se muore un altro cane della... CAMPOSAMPIERO Esce per una sgambata con l'istruttrice, si accascia e non si... CAMPOSAMPIERO Stroncato da un infarto a un anno, muore il cane antidroga della...



I SOCCORSI



Lì vicino, prosegue la donna, pordenonese da sempre, c’erano dei poliziotti che stavano identificando un gruppo di stranieri e hanno visto a scena. «Il cane era pieno di sangue - spiega con la voce incrinata -, i poliziotti si sono avvicinati e mi hanno detto che sanguinavo pure io e che se volevano, mi portavano al pronto soccorso. Ma ho detto loro di no, perché dovevo pensare al mio cane». La donna, con quel batuffolo di pelo sanguinante in braccio, è andata faticosamente a casa, incapace di reagire, e subito dopo ha portato l’animale ferito alla clinica veterinaria di Sacile, dove è stato ricoverato. Dopodiché c’è stato un consulto da un noto veterinario di Treviso che ha confermato che il cane ha perso la vista da un occhio.



LA PAURA



«Dolore e soprattutto stupore per tanta violenza - sottolinea la donna -. Ho chiamato la polizia locale per denunciare l’accaduto, ma mi hanno detto che non serviva, che aspettavano le carte della clinica veterinaria. Ora ho paura a uscire con i cani e mi chiedo come sia possibile che il Dobermann non fosse tenuto a guinzaglio. Mia figlia, quando ha saputo cosa era successo, è scesa a chiedere spiegazioni alla padrona del cane, ma ha ricevuto come risposta soltanto insulti».



L’ESPERTA



L’avvocato Alessandra Marchi, interpellata ieri mattina sull’accaduto, del quale non era a conoscenza, ha spiegato che «la prima cosa da fare è identificare la proprietaria del cane “morsicatore” e di conseguenza lo stesso animale, per mettere in atto un protocollo per la tutela della salute pubblica». Ha poi indicato un percorso di educazione per il cane, che deve essere assicurato, e un altro per fare ottenere il patentino di idoneità del cane “morsicatore” alla padrona. Come sempre la colpa non è del cane, ma di chi non sa come tenere un animale.