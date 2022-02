Stroncato da un infarto a un anno, muore il cane antidroga della Polizia locale

CAMPOSAMPIERO - Un grave lutto ha colpito la Polizia locale della Federazione del Camposampiero. Nella serata di ieri, 21 febbraio, è morto Olaf, uno splendido esemplare di Pastore Tedesco. Aveva appena un anno e tre mesi, ma aveva già conquistato il cuore di tutti. Il cane era diventato ormai parte integrande della caserma. A maggio, dopo gli ultimi esami, sarebbe diventato a tutti gli effetti un cane anti droga. Si è trattato di un investimento sul quale tutta la Federazione credeva ad occhi chiusi. Il piccolo Olaf era solito muoversi per gli uffici della Federazione e ormai era diventato l'amico di tutti. Aveva già partecipato ad alcune uscite, mostrando intuito e senso di appartenenza al comando. Lunedì sera è uscito per una sgambata con la sua conduttrice Tiziana Bacco e dopo pochi minuti si è accasciato. La corsa dal veterinario non è servita a salvarlo. Il cane nella mattinata odierna, 22 febbraio, è stato portato alla clinica veterinaria Agripolis di Legnaro per essere sottoposto ad autopsia, per capire le cause che hanno portato all'improvvisa e inaspettata morte. Sgomento e senza parole il comandante Antonio Paolocci: «Olaf era uno di noi. Non riusciamo a darci pace. E' un dolore enorme per tutto il corpo di Polizia locale».