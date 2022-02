CAMPOSAMPIERO - Nella squadra della Polizia locale della Federazione del Camposampierese era ormai diventato un componente del gruppo. Girava beato tra gli uffici con la pettorina d'ordinanza e non vedeva l'ora di rendersi utile in qualche operazione antidroga. Ad appena un anno e tre mesi è morto lunedì sera, 21 febbario, Olaf, lo splendido esemplare di pastore tedesco che stava crescendo e a maggio sarebbe stato pronto per diventare operativo.

Lunedì è uscito con la sua conduttrice, Tiziana Bacco per fare una sgambata prima della cena. Dopo poche decine di metri si è accasciato. È stato chiamato il veterinario, si è cercato di fare di tutto per salvarlo, ma per Olaf non c'è stato nulla da fare. Ieri mattina è stato portato alla clinica veterinaria Agripolis di Legnaro per essere sottoposto ad autopsia. Si vuole capire cosa possa essere accaduto. Il cane non aveva mai manifestato patologie, era nel pieno della sua crescita e questo rende ancora più dolorosa la sua tragica fine. La morte del cane della Polizia locale ha gettato nello sconforto tutto il reparto: Olaf era abituato a muoversi negli uffici della caserma, tutti lo apprezzavano e lui si faceva sempre ben volere. «Perdiamo un componente del gruppo -ha detto il comandante Antonio Paolocci- Da Olaf ci aspettavamo grandi cose. E' inspiegabile quanto è accaduto».