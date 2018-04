Corre dai vicini e confessa: «Ho accoltellato mio padre», arrestato

di Paola Treppo

BUDOIA (Pordenone) - Un uomo di 52 anni di, è statopernella prima serata di ieri, lunedì 23 aprile. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Sacile, hal'anzianodi 87 anni colpendolo al torace, alla schiena e alla testa con unda cucina con una lama di 15 centimetri; è successo al 29 via Julia, a Budoia, dove l'allarme è scattato intorno alle 20.30.Sul posto sono giunti anche i militari dell'Arma della stazione di Polcenigo. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato Mark Panegos in giardino: dopo aver accoltellato il padre era andato dai vicini raccontando subito quello che aveva fatto poco prima. L'anziano padre è stato soccorso dall'equipaggio di una ambulanza e portato in ospedale a Pordenone; è, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il figlio, celibe, senza occupazione, è stato arrestato per tentato omicidio: il pm Marco Brusegan ha disposto il suo accompagnamento in carcere. Il coltello e la casa sono stati posti sotto