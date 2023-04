SPILIMBERGO - «Che la Destra abbia "qualche" difficoltà sul 25 aprile e l'antifascismo nella Costituzione è ormai cosa nota, ma questa ci mancava proprio. Il livello spilimberghese è davvero questo?». È la domanda che si pone il Pd della città del mosaico dopo aver notato, nella bacheca municipale, la locandina che propone le cerimonie per la festa della Liberazione appesa in orizzontale. «Particolarmente grave, oltre che per il significato del gesto, è anche il luogo - accusano i Dem -: la bacheca comunale piazzata proprio davanti alle scuole statali. Agli studenti e agli scolari, oltre che a tutti i cittadini spilimberghesi e non spilimberghesi, cosa si vuole trasmettere con questa immagine? Solo vergogna».

«E non si trovi la scusa "è caduto" perché, come ben si evince dal nastro adesivo, é proprio stato posizionato in quel modo - prosegue l'offensiva dei Democratici -. L'altra locandina appesa a fianco, come ben si nota dalla foto, non ha avuto lo stesso trattamento di quella del 25 aprile dove persino la firma del sindaco è stata appesa di lato». «Delle due, l'una: o la cosa è stata voluta, e speriamo davvero non sia così, oppure chi svolge questo incarico, per conto del sindaco e del Comune, ha scarsa dimestichezza della lingua italiana e del valore del 25 aprile. In ogni caso, si tratta di un comportamento imbarazzante e disdicevole. Motivo in più per invitare la popolazione a partecipare, con sempre maggior convinzione, alle celebrazioni del 25 aprile in programma questa mattina, alle 10.30, alla Torre Occidentale: in programma la deposizione della corona alla memoria del partigiano garibaldino Primo Zanetti e dei Caduti nell'Eccidio del 1919». Per onore della verità, il Comune ha ampiamente diffuso la pubblicità dell'evento anche tramite social. E la locandina è stata pubblicata nel canale ufficiale, oltre che sulla messaggeria istantanea, nel verso giusto.