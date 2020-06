Zanardi molto grave: incidente in handbike a Siena, trasportato in ospedale in elicottero

Il pluricampione paralimpico ed ex pilota di F1 Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Il 53enne campione è in codice 3, ricoverato a Siena.

Sul posto intervenuto l'elisoccorso per trasferirlo subito in ospedale.

Zanardi - che compirà 54 anni a ottobre - vive con la famiglia a Noventa Padovana dal 2005.

Il campione ha subito l'amputazione di entrambe le gambe in seguito al terribile incidente del 15 settemre 2001.

LA FAMIGLIA

​Alessandro Zanardi è nato a Bologna il 23 ottobre del 1966 da Anna e Dino. La madre era una sarta, mentre il padre faceva l'idraulico. Aveva anche una sorella maggiore, Cristina, morta a seguito di un incidente stradale nel 1979.

Diplomatosi come geometra, Alex è sposato con Daniela, ed è padre di Niccolò: vivono dal 2005 a Noventa Padovana.

