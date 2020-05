Audi A4 si cappotta e va fuori strada: cinque giovani feriti

VILLA DEL CONTE - Auto si cappotta e finisce fuori strada: cinque giovani feriti. E' successo alle 16 di oggi, sabato 16 maggio, lungo la SP58 in Via Guglielmo Marconi a Villa del Conte. I Vigili del fuoco arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza l’Audi A4 e assistito il personale sanitario del Suem accorsi con tre ambulanze nel soccorrere i cinque giovani ragazzi, riusciti a venire fuori dall’auto autonomamente. Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA