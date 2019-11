Padova jazz, nel pianoforte di Vijay Iyer una musica senza confini

di Gianpaolo Bonzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA Nel 2017 il suo “Far from over” è stato ritenuto uno dei più importanti dischi jazz dell’anno. Anche per questo motivo il concerto che il pianista di New Yorkha tenuto giovedì sera nell'affollata Sala dei Giganti del Liviano, per l'interessante rassegnaha rappresentato un occasione unica in Veneto per conoscere questo protagonista di prim’ordine della musica di matrice neroamericana. Iyer, che per l’occasione ha affrontato l’impegnativa sfida del piano solo, si è dimostrato subito all’altezza della sua crescente fama. Il suo originale pianismo, pur traendo qualche spunto dalla musica classica, è denso di citazioni ed esperienze che sono difficilmente catalogabili.Certo, il fraseggio in parte ricorda la raffinata lezione di Herbie Hancock, ma in generale siamo in presenza di un carattere deciso, capace, e questa è sempre più una rarità, di proporre una sonorità e scelte stilistiche molto personalizzate. Partito da una lunga improvvisazione, Iyer si è poi concentrato su alcuni brani con un impianto più vicino agli standard, rielaborando a suo modo tutti i vari elementi del jazz. Nel suo fraseggio, a tratti impetuoso in altri più sognante, spuntano tracce di blues, elementi di piano stride in un susseguirsi di colori e ritmi che non sono mai scontati e ripetitivi. Anzi, il più delle volte lo spettatore segue un po' spiazzato la musica per capire quale sarà l’approdo successivo.Un lavoro esigente, una ricerca senza confini dovuta forse anche alle origine indiane del compositore che aveva chiesto agli organizzatori il massimo del silenzio per potersi concentrarsi al meglio.E il risultato è stata una serata sorprendente, con gli immancabili bis, che fa capire che di Iyer (classe 1971) si sentirà parlare a lungo.