Il sax di David Murray infiamma la sala dei Giganti

PADOVA Sembra proprio che i grandi protagonisti del jazz abbiano scelto Padova come città della ripartenza. Dopo una lunga stagione di isolamento dovuto al covid i musicisti sono tornati regolarmente in Italia spesso in luoghi incantevoli, come quella Sala dei Giganti che ha letteralmente affascinato David Murray: “proprio bella questa casa”. Giunto al Liviano alla guida di un super trio (con lo strepitoso Hamid Drake alla batteria e Brad Jones che, al contrabbasso, non ha sfigurato davanti ai due mostri sacri), il sassofonista californiano ha dimostrato che la ripresa dell’attività concertistica ha liberato energie, scelte e intuizioni che in questi mesi erano rimaste bloccate.

Partito da un emozionante omaggio al compositore e amico Butch Morris, Murray con i suoi brani ha come ripercorso le varie tappe della sua straordinaria carriera. Un virtuosismo possente e mai ripetitivo, a tratti segnato da qualche accento free che ha dominato soprattutto le sue prime formazioni, ha rapidamente coinvolto il folto pubblico del Padova jazz festival trascinato anche dalla colorita ed irresistibile fantasia della batteria di Drake.

Tra tenore e clarone la musica di Murray (prima di lui si era esibito il duo composto Silvia Bolognesi, al contrabbasso, e da Marco Colonna ai fiati) si sviluppa in un crescendo di ritmi e melodie, con una naturalezza tale che ad un certo punto, sorridendo, il leader si è improvvisamente bloccato durante un assolo per sistemare l’ancia del sax per poi riprendere il flusso sonoro come se nulla fosse.

C’è da dire che davanti a questa proposta ed a un incalzante dialogo tra il trio statunitense, il pubblico padovano ha dimostrato di apprezzare parecchio quello che, con ogni probabilità, verrà ricordato come uno degli appuntamenti più sorprendenti dell’articolata rassegna.