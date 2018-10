Jazz, la grande lezione di stile di Enrico Rava e Joe Lovano

di Gianpaolo Bonzio

PADOVA - Non è esagerato definirlo supergruppo, sia per il valore dei protagonisti, sia per la proposta artistica. Venerdì sera, al teatro Mpx di Padova, il sassofonista Joe Lovano e il trombettista Enrico Rava hanno dimostrato, ancora una volta, l’estrema attualità dei rispettivi percorsi jazz. Se Rava è subito apparso ispirato, dopo aver superato alcuni problemi di salute che lo hanno tormentato in passato, ad impressionare maggiormente è stata sicuramente la performance del sassofonista di Cleveland, da decenni uno dei nomi più stimolanti e mai scontati della musica di matrice neroamericana.Quello di Lovano è un fraseggio molto elegante e al tempo stesso solido, in certi momenti vicino alla poetica di Dexter Gordon, e anche intriso di forti linee melodiche. Non è certo un caso se anni fa, lui jazzista puro, abbia sentito l’esigenza di dedicare un intero disco all’opera di Enrico Caruso. Come a rimarcare la necessità, anche per un virtuoso del tenore, di avvicinarsi alla melodie più cristalline. A sostenere un dialogo di spessore ci ha poi pensato una giovane ed efficace sezione ritmica (composta da Dezron Douglas al contrabbasso e da Gerald Ceaver alla batteria). Un contesto davvero ricco e tutto sommato anche imprevedibile nel quale si è inserito il pianismo esuberante di Giovanni Guidi, da tempo uno degli artisti italiani più interessanti come tanti allievi cresciuti nelle band di Rava.Il concerto padovano si è così sviluppato con una certa naturalezza senza mai perdere di intensità in un sostanziale equilibrio di invenzioni e ritmi. Come l’intensa rilettura di “My funny Valentine” riproposta da Rava in un lirico gioco di chiaroscuri. Per il Padova jazz festival, giunto alla 21 edizione, ancora un capitolo importante nello scenario veneto.