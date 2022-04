VIGODARZERE (PADOVA) - È stata la sarta del paese. Una vita tra ago, filo e macchina da cucire. Giuseppina Pavan ha spento ieri 101 candeline. Una fibra d'acciaio: alla soglie del secolo Giuseppina, per tutti Maria, ha sconfitto il Covid. Nata a Cartura il 31 marzo del 1921, primogenita di sei fratelli, a 4 anni si è trasferita a Tavo. Finita la quinta elementare, ha iniziato ad imparare l'arte del cucire come sarta e qualche anno dopo, il 12 febbraio del 1947, ha sposato Angelo Pasqualin. Dal matrimonio sono nati 4 figli che le hanno regalato la gioia di 6 nipoti. Per decenni Maria è stata la sarta delle giovani del paese che le chiedevano di confezionare l'abito per il loro giorno più bello. Oltre al mestiere di sarta, nonna Maria si è dedicata, finché le forze gliel'hanno permesso, al suo amato orto, alla campagna e alle galline. Una vita, quella di Maria, fatta di passione e amore per la sartoria, tra sacrificio e tanta dedizione.



Oggi Giuseppina Maria è una centenaria vivace, curiosa, e soprattutto in ottima salute, e una come lei che ha fatto la sarta tutta una vita non può certo smettere di cucire. E così nonna Maria continua il suo lavoro passando buona parte delle sue giornate seduta al tavolino a cucire piccoli capolavori artigianali, grembiuli, cuscini, e anche vestitini per bambini con grande perfezione e cura, sempre con l'aiuto della sua fidata macchina da cucire, una Necchi di 50 anni. A volte, per staccare dal cucito, legge. «Nonna, da qualche tempo aiutata da Alina dice la nipote Elena Fiocco - ha sempre creduto nei valori della famiglia e ha affrontato la vita con tantissima tenacia, carattere e determinazione, soprattutto nei momenti più dolorosi. È una donna forte, a volte testarda, e conserva ancora oggi una memoria grande di tutto il suo vissuto. La sartoria e la macchina da cucire sono state la sua vita ed una vera passione; ancora oggi all'età di 101 anni, mantiene attiva la mente realizzando con soddisfazione tutto quello che le sue mani le permettono ancora di fare».