PADOVA - I ponti di via Ariosto non sono sicuri, e scatta lo stop ai mezzi pesanti. Ad annunciarlo è stato ieri il vicesindaco Andrea Micalizzi. «I ponti in questione sono due – ha spiegato il numero due di Palazzo Moroni – il primo è quello sul Piovego e il secondo passa sopra il Roncajette. Le verifiche effettuate nei giorni scorsi hanno evidenziato delle criticità, per questo abbiamo fatto scattare il divieto di passaggio per i mezzi con massa superiore ai 26 tonnellate».

L’ORDINANZA

«Questo significa che potranno continuare ad utilizzare i due manufatti le auto, i furgoni e gli autobus , anche quelli doppi – ha aggiunto l’esponente del Partito democratico – Lo stop riguarderà i grandi camion e i trasporti eccezionali». «Questo provvedimento conferma, ancora una volta, il nostro impegno sul fronte della sicurezza dei ponti che sono costantemente monitorati – ha continuato – Già a marzo, i due manufatti saranno interessati da un intervento di impermeabilizzazione che dovrebbe aumentarne la sicurezza».

ANCHE ALTROVE

A giugno, invece, si apriranno i cantieri sul ponte Paleocapa. Un’operazione che richiederà lo smontaggio del manufatto, una circostanza che potrebbe mettere in difficoltà, dal punto di vista viabilistico, il rione della Specola. Entro marzo ci dovrà essere l’assegnazione dei lavori. Questo significa che per il mese di giugno dovrebbero aprirsi i cantieri. Inizialmente i lavori avrebbero dovuto costare 800.000 euro è intervenuta, però, la Sovrintendenza che ha dato precise indicazioni. Indicazioni che costringeranno il Comune a smontare pezzo per pezzo il manufatto in ferro e a ripararlo in officina. Un’operazione che comporterà maggiori costi per 1 milione di euro.

I PROBLEMI

Lo smontaggio del ponte non consentirà per parecchio tempo di raggiungere da riviera Paleocapa, via Riello e, di conseguenza, il quartiere Specola. Una circostanza che rischia di avere conseguenze molto pesanti sul traffico. Il ponte risale alla fine del 1800, ha una lunghezza di oltre 30 metri ed è largo quasi 8. Il manufatto poggia su delle longherine che risultano corrose in diversi punti, tanto da provocare la formazione di voragini sul manto stradale.

IL PRECEDENTE

Già nel 1995 durante una verifica dello stato del ponte risultava carente strutturalmente e affetto da un esteso degrado che fu tamponato ponendo anche limitazioni di peso ai mezzi in transito. A dicembre , intanto, sempre Micalizzi ha fatto approvare in giunta una delibera grazie alla quale sono stati stanziati 980.000 euro per il restauro di 3 ponti storici. Il primo cantiere troverà posto a pochi passi da ponte Paleocapa. I lavori, infatti, riguarderanno ponte dell’Osservatorio, il manufatto pedonale che consente l’acceso alla Specola. Ad essere restaurato sarà, poi, il ponte Del Maglio. Sempre la prossima estate i lavori interesseranno anche ponte San Leonardo. Ieri, intanto, hanno preso il via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Della Croce Rossa.

LAVORI PUBBLICI

«A Padova abbiamo deciso di sostenere la mobilità sostenibile e anche oggi parte un nuovo cantiere – ha detto ieri sempre il vicesindaco – si tratta della nuova pista ciclabile che troverà posto in via Della Croce Rossa. Il tratto in questione è quello che va da via Donà a via Savelli, quasi un chilometro di percorso in quella che è la spina dorsale della soft city padovana. In questo modo vogliamo incentivare i percorsi sostenibili casa-lavoro». «L’intervento prevede un investimento da 250.000 euro e sarà realizzato in entrambi i lati della strada – ha concluso l’esponente Dem – I lavori dureranno circa 4 mesi. Questo è il nostro modo di intendere la sicurezza stradale».