PADOVA - Uno è in via del Carmine, a pochi passi dalla chiesa omonima, sopra il Tronco Maestro. Il secondo, antichissimo, si trova nel sottosuolo di riviera dei Ponti Romani, visibile solo a chi da una botola si cala nelle viscere della terra, in corrispondenza di porta Altinate. Il terzo, quello più rilevante data la mole di traffico che sopporta, è sulla Tangenziale est e sovrasta il Piovego. Sono questi, dunque, i tre ponti che saranno oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al loro consolidamento, grazie a un progetto esecutivo approvato l'altro ieri dalla giunta che prevede un investimento di 980mila euro, somma che rientra nel Pnrr di due anni fa, nell'ambito di un bando da 6 milioni del Ministero degli Interni, finalizzato appunto alla messa in sicurezza del territorio e che comprende anche la realizzazione del bacino di laminazione (800mila euro il costo) in fase di ultimazione a Brusegana. In tempo brevi verrà bandita la gara per individuare la ditta che effettuerà i lavori, previsti l'estate dell'anno prossimo, in un periodo in cui i cantieri non penalizzeranno il traffico essendo le scuole chiuse e molti in vacanza.

Il monitoraggio

A fare il punto è stato il vicesindaco Andrea Micalizzi, che a Palazzo Moroni ha la delega ai Lavori pubblici. L'operazione aveva preso avvio 5 anni fa con un piano complessivo di manutenzioni, culminato nel 2021, quando il Comune aveva predisposto un censimento dei ponti, suddiviso in due fasi per verificarne la sicurezza, preservarne la struttura ed evitare in futuro interventi impegnativi di ripristino impattanti per la città. E alla fine la documentazione aveva prodotto una carta d'identità nel primo step e una cartella clinica nel secondo, con diagnosi e prognosi per ciascun manufatto: 184 i siti monitorati e 228 i cavalcavia. Per otto strutture si era rilevata la necessità di intervenire con urgenza, tra cui il ponte di via Vigonovese poi abbattuto e ricostruito.

I lavori

Gli interventi che verranno avviati il prossimo anno saranno così articolati. Sul ponte del Carmine, sorto nel 1935, e su quello di via Altinate, che risale addirittura al 40-50 avanti Cristo, i lavori saranno abbastanza analoghi e interesseranno non tanto la parte più antica, che si è mantenuta perfettamente integra, quanto i successivi ampliamenti in calcestruzzo realizzati in tempi recenti: si tratta due strutture affiancate, una antica e l'altra moderna, con quest'ultima che appare vistosamente rovinata dall'umidità, che ha corroso le superfici mettendo nudo i ferri delle armature. Il cantiere di via del Carmine pertanto interesserà la parte sottostante del manufatto e quindi non condizionerà il transito di pedoni e veicoli, mentre il ripristino dei giunti comprerà qualche disagio per automobilisti e motociclisti. Il sottopassaggio Altinate presenta una situazione simile, con la porzione in pietra realizzata in epoca romana che appare perfettamente conservata, mentre quella costruita una sessantina di anni fa risulta vistosamente danneggiata: nella fattispecie gli operai lavoreranno nella zona underground, senza interferire con il traffico e il passaggio del tram; qualora però si rendesse necessario interrompere temporaneamente le corse del metrobus, si farà in agosto, quando comunque i vagoni rimarrebbero fermi al capolinea sud alla Guizza per la manutenzione annuale delle carrozze. Infine, non ci sono problemi di sicurezza, ma di degrado, per il ponte sul Piovego della Tangenziale est, realizzato nel 1961, che si presenta rovinato, anche se non ha evidenzia criticità per quanto concerne la statica: verranno quindi recuperate le strutture, sistemato il piano stradale e inseriti nuovi giunti.