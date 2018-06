Parcheggi, bus navetta e viabilità: tutto pronto a Padova per il doppio concerto di Vasco Rossi

di Nicola Munaro

PADOVA - E' tutto pronto a Padova per reggere l'impatto dei 50mila che domani (ma altrettanti ne sono attesi giovedì) prenderanno d'assalto lo stadio Euganeo per assistere al doppio concerto di Vasco Rossi , che torna negli stadi dopo l'adunata record del luglio 2017 a Imola.Per reggere la calata dei fans del Blasco, pronti ad arrivare a Padova da tutto il Nordest, ma anche da una buona fetta dell'Emilia Romagna, il Comune ha creato un'ordinanza ad hoc con cui delineare il piano traffico e la questione parcheggi nell'area che circonda lo stadio di viale Rocco. L'ordinanza che consiglia agli spettatori di arrivare non oltre le 17.30, dal momento che l'apertura dei cancelli sarà alle 16.30 e sempre dalle 16.30 si alzeranno le serrande della biglietteria per il ritiro di accrediti e pass disabili, è firmata dal Capo servizio mobilità di Palazzo Moroni, Daniele Agostini e prevede la chiusura, a partire dalle 8 di domani e fino al termine del deflusso degli spettatori del concerto del 7 giugno, delle bretelle d'uscita dello svincolo 3 (Montà) in corso Australia, che quindi diventeranno pedonali e saranno a disposizione di chi ha parcheggiato l'auto nello spiazzo del Geox. Dalle 13 di domani invece (e sempre fino a giovedì sera) saranno fuorigioco residenti esclusi in via Mincio, il tratto compreso tra via Cignaroli e via Coppi; via Guariento di Arpo e via Antonio Da Noli; il fagiolo dello svincolo 1 di corso Australia che verrà destinato al passaggio dei bus navetta in entrambi i sensi di marcia per raggiungere l'Euganeo senza ritardi dovuti al traffico...