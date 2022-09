MONTEGROTTO TERME - Un miglioramento dell'arredo urbano che punta al risparmio energetico ma anche a una maggiore sicurezza per chi frequenta i parchi pubblici della città termale. L'amministrazione sampietrina ha infatti stanziato la cifra di 20mila euro per sostituire completamente gli impianti di illuminazione del Parco Mostar, a due passi dal centro, e dell'area a verde pubblico di via Oriana Fallaci, nel quartiere di Turri.

Luci anti-vandali

I dispositivi saranno tutti a led a basso consumo. «La nuova illuminazione - afferma il consigliere comunale Omar Turlon, che ha seguito le varie fasi del progetto - risponde alla necessità di rendere più efficienti i punti luce che diffonderanno una maggiore illuminazione e garantiranno più sicurezza per chi li frequenta nelle ore serali». Soprattutto il Parco Mostar, negli ultimi mesi, era infatti finito al centro delle cronache per ripetuti atti vandalici e schiamazzi. Episodi che in qualche caso si sono rivelati più di semplici ragazzate. Come gli incendi, quasi certamente di origine dolosa, che in passato hanno interessato sia l'area esterna che alcune camere del vicino ex hotel Bertha, uno degli stabilimenti dismessi di Montegrotto in una situazione di più forte degrado.

« I costi dei danni ricadono sulla collettività »

«Oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni esistenti, ne saranno posizionati di nuovi nelle aree gioco e nell'area palestra per una migliore fruizione anche nei mesi invernali continua Turlon -. Verrà inoltre illuminato anche il campo di basket».

«È importante che i parchi che come amministrazione curiamo, con l'installazione di nuovi giochi per i bambini e questo sistema di illuminazione, siano rispettati e ben tenuti anche dai cittadini - interviene il sindaco Riccardo Mortandello -: in particolare, evitando di lasciare rifiuti o mozziconi di sigaretta in giro e rispettando le età di utilizzo delle giostrine. I costi per ricomprare le cose usate male o danneggiate ricadono poi sulla collettività». «Illuminare i parchi in maniera efficiente - dichiara la vicesindaca Elisabetta Roetta - permetterà inoltre ai nostri cittadini di frequentarlo in tranquillità anche di sera. Il nostro obiettivo è che siano a tutti gli effetti luoghi di incontro, di socialità e di divertimento per tutti, bambini, ragazzi e anziani». Infine, sempre nei due parchi pubblici saranno realizzate un paio di aree riservate ai cani, recintate e attrezzate. «Le zone di sgambamento spiega Turlon -, sono state pensate per poter offrire ai nostri amici a quattro zampe occasioni di gioco e attività fisica».