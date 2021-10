Vandalismi al cimitero dell'Arcella, l'autore: «Provo molta vergogna, ho voglia di ricominciare»

PADOVA - Il Comune investe un milione di euro per la cura dei cimiteri. Intanto uno dei ragazzi che lo scorso aprile ha devastato alcune tombe al cimitero dell'Arcella ha scritto una lettera aperta per scusarsi con i padovani. Già questa mattina, infatti, all'ingresso del cimitero di viale Arcella sarà affissa una lunga missiva di scuse scritta da uno dei tre responsabili del raid vandalico. Una lettera in cui il ragazzo cerca di spiegare il percorso che ha intrapreso dopo essere stato individuato e denunciato dalla Polizia.

L'INIZIATIVA

«Questa iniziativa nasce da un incontro che il giovane ha avuto con l'assessore ai Servizi cimiteriali Francesca Benciolini ha spiegato ieri il mediatore penale Lorenzo Sciacca - questo ragazzo ha preso coscienza di quello che ha fatto e sta cercando, in qualche modo, di riparare. Anche per questo ha chiesto di essere inserito in un percorso di volontariato». Nella missiva, il ragazzo spiega che, dopo aver incontrato l'assessore ha sentito la necessità di provare a riparare a quello che ho fatto. «Con questa lettera non vi chiedo di perdonarmi , perché quello che ho fatto è brutto e me ne vergogno si legge ancora - voglio solo provare a ricominciare da un punto diverso dal solito».



GLI INTERVENTI

Prosegue, intanto l'impegno dell'amministrazione per la cura dei cimiteri cittadini. Nelle prossime settimane saranno quindi presentati progetti per il restauro delle gallerie monumentali del Cimitero Maggiore (280.000 euro), la realizzazione di 700 ossari nei Cimiteri suburbani (154.000 euro), l'asfaltatura di viali e vialetti del Cimitero Maggiore (100.000 euro), il rifacimento delle piantine orientative nei cimiteri (16.000 euro), la realizzazione delle rampe per l'accesso delle persone con disabilità alle gallerie inferiori del Cimitero Maggiore (60.000 euro), la sostituzione delle scale in dotazione, l'installazione delle bacheche per epigrafi (20.000 euro) e il tanto atteso rifacimento delle vasche al cimitero di Voltabarozzo Nuovo. «Parliamo di circa un milione di euro investito nel solo 2021 per tutti i cimiteri cittadini ha detto Benciolini - Sono tre i temi su cui abbiamo lavorato in questi anni: innanzitutto il decoro dei cimiteri. In secondo luogo la sicurezza, con l'installazione delle telecamere e la custodia garantita: a determinati orari le persone possono recarsi a trovare i loro cari in serenità e tranquillità. Infine l'accessibilità» Per la commemorazione dei defunti, l'orario di apertura dei cimiteri per l'1 e il 2 novembre continua a essere quello di ottobre: accesso fino alle 16.30 e chiusura definitiva alle 17. Nei camposanti suburbani viene ampliato il servizio di custodia: dal 30 ottobre al 2 novembre viene svolto 4 ore al giorno nei cimiteri più piccoli (Granze, San Lazzaro, San Gregorio e Voltabrusegana) e 6 ore al giorno nei suburbani più grandi. Al Maggiore, dove non si potrà accedere con l'auto, viene organizzato il servizio di accompagnamento fino al 2 novembre. La cerimonia con il Vescovo è prevista per il 2 novembre alle 15 al Cimitero Maggiore.