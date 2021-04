Giallo Arcella: 54enne trovato morto in casa con ferite alla testa

PADOVA - Il cadavere di un 54enne, Nicola Massani, padovano residente in via Moretto da Brescia all'Arcella, è stato trovato oggi - 12 aprile - nella cucina della sua abitazione in una pozza di sangue e con il volto tumefatto.

A trovarlo sono stati i carabinieri della stazione di Padova Principale che si sono fatti aprire la finestra dai vigili del fuoco. Dopo la prima ispezione è stato allertato anche il Nucleo Investigativo con i militari specializzati che hanno repertato tutta la scena, raccogliendo eventuali impronte, ma pare da escludere l'ipotesi omicidio. Sarà comunque effettuata l'autopsia.