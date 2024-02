Padova. Donna investita da un'auto in retromarcia mentre attraversa la strada: è grave in ospedale

PADOVA - Incidente questa mattina, 5 febbraio, una donna è stata investita in via Tiziano Aspetti. Intorno alle 11, la 69enne stava attraversando la strada poco lontano dalle strisce pedonali, qualche metro più in là rispetto alla fermata del tram.

Un'auto, condotta da una donna, era in retromarcia e l'ha investita. Ferita, è stata portata in gravi condizioni in ospedale: la prognosi è riservata. L'incidente ha creato problemi al traffico e la viabilità ne ha risentito mentre venivano eseguiti i rilievi del sinistro.