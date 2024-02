Padova. Investita in retromarcia da un'auto, muore in ospedale senza mai riprendere conoscenza

PADOVA - Il 5 febbraio mentre passeggiava a piedi all'Arcella lungo via Tiziano Aspetti è stata investita da un'auto che stava facendo manovra in retromarcia. Nella notte tra il 7 e l'8 febbraio il cuore di Daniela Tognon, 70 anni, del posto, ha smesso di battere. Il decesso è avvenuto in ospedale a Padova dove era stata ricoverata subito dopo il grave incidente.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale la donna stava attraversando la strada vicina alla fermata del metrotram a due passi dalle strisce pedonali. Ad un tratto l'automobilista l'ha centrata in pieno.

I soccorsi sono stati immediati. La donna è stata stabilizzata dal personale medico del Suem 118. Poi la corsa in ospedale e il ricovero in prognosi riservata. Ora la posizione del conducente dell'auto si complica. Rischia di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.