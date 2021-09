MONTEGROTTO TERME - Uomo barricato in casa, tensione a Montegrotto. Sul posto ci sono i carabinieri e stanno arrivando anche le squadre antiterrorimo e il mediatore. Il tutto sta succedendo in via Oberdan a Montegrotto Terme, l'uomo barricato nella propria abitazione, una villetta bifamiliare, è un 57 enne. Dalle prime notizie trapelate l’uomo dovrebbe essere solo in casa e per ora non si se ha con sè delle armi.

+++notizia in agiornamento+++