Maltempo ad Asolo. Trappola d’acqua in casa, quindici persone rimaste isolate. Soccorso un 45enne in carrozzina

ASOLO (TREVISO) - È un sole pallido quello che illumina le ferite e i detriti lasciati dalla grande ondata. Il giorno dopo la sua notte più lunga, quella tra giovedì e venerdì, Asolo inizia a contare i danni. Davanti alle case ci sono le automobili che erano finite sott’acqua, con portiere e cofani spalancati nella speranza di asciugare e salvare qualcosa. Elettrodomestici, tra forni, lavatrici, lavastoviglie, ma anche caldaie, ormai inservibili. Materiale di ogni tipo tirato fuori dai cassetti invasi dall’onda alta oltre un metro. Il tutto mentre si continua a spazzare fuori l’acqua dalle case, dai garage e dai seminterrati, con le scope o direttamente con le idrovore. Ieri c’erano ancora 100 case con gli scantinati pieni d’acqua.

Non si contano quelle rimaste senza energia elettrica.

I SOCCORSI

Di pari passo le 15 persone rimaste isolate a causa della frana nella zona di via Vallorgana sono state raggiunte anche con il soccorso alpino. «Sono intervenuti vigili del fuoco da diverse zone del Veneto e anche da Bologna, con attrezzature adatte alle alluvioni», spiega il sindaco Mauro Migliorini. Più la protezione civile, le forze dell'ordine, il personale del municipio e schiere di volontari. Lo stesso primo cittadino ha lavorato fino alle 2.30 di giovedì notte per spazzare fuori l’acqua dalla scuola elementare Città di Asolo. Con lui c’erano la preside Rosita De Bortoli, responsabili dell’ufficio tecnico e del settore finanziario e diversi volontari.

IL SALVATAGGIO

Nelle stesse ore un 45enne tetraplegico, in carrozzina, imprigionato in una casa allagata in località Lauro è stato salvato dai vigili del fuoco con un gommone. E’ stata la moglie a dare l’allarme. «La casa stava per essere invasa dall’acqua – rivela il sindaco – c’era stato un primo tentativo di soccorso da parte del 118. E di seguito è arrivato in supporto il soccorso fluviale dei vigili del fuoco». Dopodiché l’uomo è stato trasferito in un appartamento messo a disposizione dal Comune. Anche un anziano è stato portato via con un gommone. E si è intervenuti in via d’emergenza anche per una signora sottoposta a dialisi a domicilio. La sua casa era rimasta senza corrente. «Grazie alla collaborazione con l’Enel è stato attivato un bypass temporaneo che le ha permesso di rimanere a casa», dice Migliorini. Tra le zone più colpite dalla bomba d’acqua ci sono quelle della località Lauro e di via della sega. «Abbiamo visto arrivare un fiume d’acqua dai campi, alto praticamente un metro – spiega Stefano e Vittorio, residenti nella zona di via Ca’ Falier – non c’era mai stata una cosa del genere. Faceva paura. Continuava a salire, con un rumore che non si può dimenticare». A pochi passi c’è la casa della famiglia di Giuliano Pozzebon. Qui l’acqua si è presa il piano terra e tutto il garage seminterrato. “Avevamo provato ad arginarla mettendo sacchi e pannelli sopra il muro di recinzione. Ma poi ha superato tutto - racconta Giuliano – a un certo punto non abbiamo più potuto fare nulla. C’era un fiume che correva”. La speranza ora è che possa arrivare almeno qualche rimborso. Dopo la chiusura forzata di ieri, oggi le scuole medie dell’istituto comprensivo di Asolo riapriranno normalmente i battenti. E lunedì ricomincerà anche l’attività dell’asilo nido, delle scuole dell’infanzia e delle elementari.